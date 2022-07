Guenda Goria in ospedale | cosa le è successo | parla lei

Leggi su vesuvius

(Di sabato 16 luglio 2022)è ricoverata ine dovrà operarsi: l’attrice spiegale èMomenti di grande paura per, nella serata di ieri è stata portata indopo aver accusato un improvviso malore. Si trovava in un bar quando ha sentito un fortissimo mal di pancia, il dolore l’ha fatta addirittura accasciare sul pavimento. Tramite alcune Instagram Stories è stata lei stessa ad informare i suoi tantissimi fan in merito alle sue condizioni di salute.(Screenshot da Instagram)Procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’ex gieffina e il compagno Mirko Gancitano, i due stanno provando ad avere un figlio ma qualè andato storto. La corsa in ...