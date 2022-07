Antonella Clerici, la confessione inedita di un caro amico: “E’ stata lei” (Di sabato 16 luglio 2022) Antonella Clerici, la rivelazione di una persona cara: cosa non sappiamo sulla conduttrice della Rai, tutti i dettagli Antonella Clerici è una forza della natura: solare, intraprendente e determinata. Non si è mai tirata indietro e dopo “La prova del cuoco” la sua vita professionale si è rivelata un successo continuo. La conduttrice riesce ogni volta ad entrare nelle case degli italiani e a lasciare qualcosa di buono tra la gente. Antonella Clerici (Instagram)La presentatrice vuole far trascorrere del tempo in cucina e in totale relax al pubblico che la segue, allontanandosi dalla routine quotidiana e “E’ sempre mezzogiorno” è la prova che l’intento è riuscito. Antonella Clerici, la confessione da parte di un amico: è ... Leggi su esclusiva (Di sabato 16 luglio 2022), la rivelazione di una persona cara: cosa non sappiamo sulla conduttrice della Rai, tutti i dettagliè una forza della natura: solare, intraprendente e determinata. Non si è mai tirata indietro e dopo “La prova del cuoco” la sua vita professionale si è rivelata un successo continuo. La conduttrice riesce ogni volta ad entrare nelle case degli italiani e a lasciare qualcosa di buono tra la gente.(Instagram)La presentatrice vuole far trascorrere del tempo in cucina e in totale relax al pubblico che la segue, allontanandosi dalla routine quotidiana e “E’ sempre mezzogiorno” è la prova che l’intento è riuscito., lada parte di un: è ...

Pubblicità

FrantumareKiev : zia Pina è rappresentata da Antonella Clerici, vera e propria associazione di categoria delle zie pine da nord a sud - attilascuola : RT @ramicler: Se gli piace così tanto che se lo sposi lei'Non ci meritiamo un uomo come Draghi', Antonella Clerici si esprime sulla crisi d… - ramicler : Se gli piace così tanto che se lo sposi lei'Non ci meritiamo un uomo come Draghi', Antonella Clerici si esprime sul… - CapaGira : RT @BlobRai3: ' THE VOICE (SENIOR) OF ITALY '. 'Non ci meritiamo un uomo come Draghi, questa e' la verita''. (Antonella Clerici su twitter)… - BlobRai3 : ' THE VOICE (SENIOR) OF ITALY '. 'Non ci meritiamo un uomo come Draghi, questa e' la verita''. (Antonella Clerici s… -