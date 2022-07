«A Roma mezzi pubblici gratis in autunno come in Spagna e Germania», l’ipotesi del sindaco Gualtieri (Di sabato 16 luglio 2022) Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha lanciato l’ipotesi che dal prossimo autunno a Roma si possa circolare sui mezzi pubblici senza dover pagare il biglietto. Quella dell’ex ministro non è una resa incondizionata a chi già il biglietto non lo paga per usare autobus e metropolitana (già nel 2017 il Codacons denunciava che uno su quattro viaggiava senza tagliando, come riportava il Messaggero). Al congresso del Psi, Gualtieri ha annunciato un’iniziativa sul solco di quelle già avviate dal governo spagnolo e da quello tedesco, nella speranza di «dare un contributo alla lotta per il mutamento climatico». Gualtieri ha detto che pensa «sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) IldiRobertoha lanciatoche dal prossimosi possa circolare suisenza dover pagare il biglietto. Quella dell’ex ministro non è una resa incondizionata a chi già il biglietto non lo paga per usare autobus e metropolitana (già nel 2017 il Codacons denunciava che uno su quattro viaggiava senza tagliando,riportava il Messaggero). Al congresso del Psi,ha annunciato un’iniziativa sul solco di quelle già avviate dal governo spagnolo e da quello tedesco, nella speranza di «dare un contributo alla lotta per il mutamento climatico».ha detto che pensa «sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo ...

