Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati? (Di venerdì 15 luglio 2022) Cosa sta succedendo tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti? Se lo chiedono in molti, visto che l’altro giorno l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è partita da Como non per raggiungere il fidanzato ex tronista a Roma, dove vive e lavora, bensì per andare a Caserta a trovare l’amica Federica Aversano (la non scelta di Matteo Ranieri). Luca, invece, è stato raggiunto nella capitale proprio dall’amico Matteo, e i due ragazzi ieri sera hanno fatto una diretta insieme. Nella diretta in questione sono stati in tanti a chiedere a Luca Salarino che fine avesse fatto la fidanzata Soraia, ma lui anziché rassicurare i fan, ha completamente ignorato le domande. I segnali di una crisi, insomma, ci sono davvero ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 luglio 2022) Cosa sta succedendo traAllam? Se lo chiedono in molti, visto che l’altro giorno l’ex corteggiatrice diè partita da Como non per raggiungere il fidanzato ex tronista a Roma, dove vive e lavora, bensì per andare a Caserta a trovare l’amica Federica Aversano (la non scelta di Matteo Ranieri)., invece, è stato raggiunto nella capitale proprio dall’amico Matteo, e i due ragazzi ieri sera hanno fatto una diretta insieme. Nella diretta in questionestati in tanti a chiedere aSalarino che fine avesse fatto la fidanzata, ma lui anziché rassicurare i fan, ha completamente ignorato le domande. I segnali di una crisi, insomma, cidavvero ...

