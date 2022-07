Tabellone qualificazioni Atp Amburgo 2022: presenti Travaglia, Nardi e Bonadio (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Tabellone delle qualificazioni del torneo Atp Amburgo 2022: Laaksonen guida il seeding, ma ci sono ben tre italiani. Tutti e tre teste di serie, si tratta di Stefano Travaglia, Luca Nardi e Riccardo Bonadio, Ovviamente non sarà facile staccare il pass per il main draw, ma il compito non è impossibile. I tre debutteranno rispettivamente contro Topo, Sousa e Vatutin. Di seguito il Tabellone. (1) Laaksonen vs Kovalik Esteve Lobato vs (6) Shevchenko (2) Berankis vs (WC) Rosenkranz Sousa vs (7) Nardi (3) Galan vs Nikles Vatutin vs (8) Bonadio (4) Travaglia vs (WC) Topo (WC) Molleker vs (5) Guinard SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildelledel torneo Atp: Laaksonen guida il seeding, ma ci sono ben tre italiani. Tutti e tre teste di serie, si tratta di Stefano, Lucae Riccardo, Ovviamente non sarà facile staccare il pass per il main draw, ma il compito non è impossibile. I tre debutteranno rispettivamente contro Topo, Sousa e Vatutin. Di seguito il. (1) Laaksonen vs Kovalik Esteve Lobato vs (6) Shevchenko (2) Berankis vs (WC) Rosenkranz Sousa vs (7)(3) Galan vs Nikles Vatutin vs (8)(4)vs (WC) Topo (WC) Molleker vs (5) Guinard SportFace.

