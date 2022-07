“Non entra più nella Casa”. GF Vip 7, doccia gelata per Signorini: sembrava fatta ma ora salta tutto (Di venerdì 15 luglio 2022) GF Vip 7, salta concorrente e Alfonso Signorini resta di ghiaccio. Ormai la firma sul contratto della vip sembrava cosa fatta, quindi mancava solamente il nero su bianco. Ma ora all’improvviso tutto pare che sia saltato del tutto e non la vedremo quindi nella Casa più spiata d’Italia. La sua presenza nel reality show era molto attesa, infatti si sarebbe trattato di una rivalsa della donna, alle prese con vicende non bellissime in passato. Avrebbe potuto mettersi nuovamente in mostra per sorprendere positivamente il pubblico. GF Vip 7, salta concorrente e Alfonso Signorini deve incassare questo colpo. A proposito di new entry, si è parlato di Ginevra Lamborghini nel programma. Alfonso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) GF Vip 7,concorrente e Alfonsoresta di ghiaccio. Ormai la firma sul contratto della vipcosa, quindi mancava solamente il nero su bianco. Ma ora all’improvvisopare che siato dele non la vedremo quindipiù spiata d’Italia. La sua presenza nel reality show era molto attesa, infatti si sarebbe trattato di una rivalsa della donna, alle prese con vicende non bellissime in passato. Avrebbe potuto mettersi nuovamente in mostra per sorprendere positivamente il pubblico. GF Vip 7,concorrente e Alfonsodeve incassare questo colpo. A proposito di new entry, si è parlato di Ginevra Lamborghini nel programma. Alfonso ...

