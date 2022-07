Lulù Selassié salva grazie alla sorella Jessica: “Abbiamo fatto la denuncia” (Di venerdì 15 luglio 2022) Lulù Selassié non ha mai fatto mistero di essere stata coinvolta in un caso di stalking. All’età di 15 anni, quando era solo un’adolescente, ha rischiato di diventare l’ennesima vittima di revenge porn. Dopo aver raccontato la sua dolorosa esperienza al Grande Fratello Vip, ha deciso di tornare a parlarne su Instagram, con Giulia e Giorgio, gli avvocati di LawPills. In particolare, si è concentrata su ciò che ha significato per lei vivere quei terribili mesi e sull’aiuto decisivo ricevuto dalla sorella Jessica. Lulù Selassié torna a raccontare delle minacce di revenge porn: “Non sapevo a chi chiedere aiuto” Sempre più spesso si sente parlare di revenge porn. Dopo il clamore suscitato da determinati fatti di cronaca, anche alcuni vip hanno iniziato a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 luglio 2022)non ha maimistero di essere stata coinvolta in un caso di stalking. All’età di 15 anni, quando era solo un’adolescente, ha rischiato di diventare l’ennesima vittima di revenge porn. Dopo aver raccontato la sua dolorosa esperienza al Grande Fratello Vip, ha deciso di tornare a parlarne su Instagram, con Giulia e Giorgio, gli avvocati di LawPills. In particolare, si è concentrata su ciò che ha significato per lei vivere quei terribili mesi e sull’aiuto decisivo ricevuto dtorna a raccontare delle minacce di revenge porn: “Non sapevo a chi chiedere aiuto” Sempre più spesso si sente parlare di revenge porn. Dopo il clamore suscitato da determinati fatti di cronaca, anche alcuni vip hanno iniziato a ...

