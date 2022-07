Juventus Arthur in uscita? Quanto vale a bilancio (Di venerdì 15 luglio 2022) Arthur valore bilancio – La Juventus è alle prese con la “grana” Arthur. Un infortunio alla caviglia terrà il brasiliano a Torino e non gli consentirà di partire per la tournèe estiva. Non un problema per Allegri, che difficilmente avrà intenzione di provare un giocatore a cui in queste settimane si sta cercando una nuova Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 luglio 2022)valore– Laè alle prese con la “grana”. Un infortunio alla caviglia terrà il brasiliano a Torino e non gli consentirà di partire per la tournèe estiva. Non un problema per Allegri, che difficilmente avrà intenzione di provare un giocatore a cui in queste settimane si sta cercando una nuova Calcio e Finanza.

