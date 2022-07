Il centrocampo piange l’addio di Arthur e i tifosi si dividono

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 15 luglio 2022) La Juve ha avuto inuna delle più grandi delusioni degli ultimi anni, ma igli avrebbero dato ancora un’occasione in futuro. Ci sono alcuni giocatori che indubbiamente hanno delle grandissime qualità, ma che non riescono in alcun modo a poterle mettere a disposizione della squadra, con questa condizione che è stata sempre di più evidente nel caso del brasiliano, un giocatore che non è stata assolutamente in grado di poter dimostrare a Torino il suo valore. LaPresseLa possibilità di poter crescere e diventare grandi all’interno di una grande squadra come oa Juventus è sicuramente uno dei sogni di tutti i calciatori che decidono di intraprendere la carriera da questo punto di vista, con il brasilianoche sicuramente avrebbe sognato un altro tipo di avventura in bianconero. Le sue prestazioni ...