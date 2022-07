I simboli del marchio Versace (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 15 luglio 1997 è scomparsa una leggenda della storia della cultura mondiale, Gianni Versace. Ecco i simboli distintivi della maison. Versace: i codici distintivi che hanno fatto la storia di un marchio su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 15 luglio 1997 è scomparsa una leggenda della storia della cultura mondiale, Gianni. Ecco idistintivi della maison.: i codici distintivi che hanno fatto la storia di unsu Donne Magazine.

Pubblicità

addormentata_l : @zzspdde @SingerFrapp @Antonel72713840 @Giovann92070315 No... stiamo girando in tondo, manca la spinta ascensionale… - LoScappatDiCasa : @ABalloi1985 @Filippo__Rossi @kolmakolma Ma si può credere a chi vuole convincere l'opinione pubblica che dei simbo… - Marisa_venetian : RT @SimonVenturini: #VENEZIA • Oggi nel 1600 la città perse il padre del Ponte dei Sospiri! Uno dei #simboli di Venezia fu realizzato agli… - yppi2011 : RT @AAraminta: @Dashamayer14 Non solo ha saputo rappresentare tutti voi, ma sa comunicare con il resto del mondo. Sa usare i simboli. Guard… - My_Salute : La Società Nazionale della Croce Rossa in Russia, che secondo la Carta deve rimanere neutrale, distribuisce tazze c… -