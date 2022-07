Horvath, gran gol ma non basta: Toro battuto dall'Eintracht (Di venerdì 15 luglio 2022) Un bellissimo gol di Crisztofer Horvath, ventenne ungherese, è la nota più positiva del primo test della nuova stagione agonistica granata. Il Toro esce sconfitto 3 - 1 dal confronto con l'Eintracht ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 luglio 2022) Un bellissimo gol di Crisztofer, ventenne ungherese, è la nota più positiva del primo test della nuova stagione agonisticaata. Ilesce sconfitto 3 - 1 dal confronto con l'...

