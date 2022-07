Elodie racconta la sua infanzia e la tossicodipendenza della madre

Pubblicità

Novella_2000 : Dalla tossicodipendenza di sua madre alla povertà: Elodie a cuore aperto sulla sua vita -

...la cantante, che è stata ospite del finale di stagione de La Confessione di Peter Gomez, in onda su Nove.e Anna Pettinelli, la rissa improvvisa sul palco: si mandano a quel paese - ...La canzone ha un significato immenso per, tratta di una stor ia d'amore mai realmente ... Il video chela commozione della cantante sta facendo il giro del web e in molti si chiedono se ...“È la persona che amerò di più in tutta la mia vita”: lo dice senza mezzi termini Elodie, che in un'intervista esclusiva è tornata a parlare del rapporto con l'ex fidanzato Marracash.Settimane fa, gli scatti dei paparazzi dei due sotto casa di lei. ELODIE: È ANCORA UNA PERSONA IMPORTANTE PER ME D’altronde, come racconta Elodie a Peter Gomez, “Fabio tutt’ora è una persona molto ...