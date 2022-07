Calcio: Napoli; Kvaratskhelia, mi ispiro a Cristiano Ronaldo (Di venerdì 15 luglio 2022) A chi ti ispiri? "Cristiano Ronaldo". Si presenta così, volando alto, Kvicha Kvaratskhelia, nuovo attaccante del Napoli, che oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa a Folgarida - Dimaro, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) A chi ti ispiri? "". Si presenta così, volando alto, Kvicha, nuovo attaccante del, che oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa a Folgarida - Dimaro, ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EQUIPE - Pauluzzi: 'Diallo può partire, è un giocatore affidabile, Navas? Fuori portata per il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COSTANZO - L'agente: 'Sono felice di vederlo tra i campioni, resteremo finchè il Napoli vorrà' - RaffaeleMarroc5 : @apetrazzuolo @Paolo_Bargiggia @CalcioNapoli24 @lucacerchione Antonio tutto giusto,ma calcio napoli 24e diventata u… -