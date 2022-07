Cadavere ripescato in Arno: è un 26enne morto per annegamento (Di venerdì 15 luglio 2022) Sarebbe morto per annegamento e non avrebbe segni di natura violenta, l'uomo il cui Cadavere è stato ripescato in Arno, intorno alle 23 del 13 luglio 2022, al ponte San Niccolò. Il corpo è stato identificato: apparteneva a un albanese di 26 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 luglio 2022) Sarebbepere non avrebbe segni di natura violenta, l'uomo il cuiè statoin, intorno alle 23 del 13 luglio 2022, al ponte San Niccolò. Il corpo è stato identificato: apparteneva a un albanese di 26 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Cadavere ripescato in Arno: è un 26enne morto per annegamento - StampToscana : Identificato il cadavere ripescato mercoledì scorso in Arno - StampToscana - infoitinterno : Firenze: cadavere ripescato in Arno al ponte San Niccolò. Indagano i carabinieri - infoitinterno : Ripescato un cadavere dall’Arno Mistero a ponte San Niccolò - StampToscana : Ripescato cadavere in Arno, ancora sconosciuta l'identità - StampToscana -