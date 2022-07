Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 14 luglio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 15 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Tg1 – Crisi di governo ha interessato 1226 spettatori (share 8.87%); su Canale5 la puntata dello show in replica Scherzi a Parte ha avuto 1603 spettatori, 10.27% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 1149 spettatori (7.79%) nella media dei vari episodi; su Rai2 la serata musicale Tim Summer Hits ha totalizzato 1389 spettatori (11.82%), mentre su Rai3 il docufilm Scalfari. A sentimental journey ne ha avuti 436 (2.89%). Su Rete4 la puntata del programma ...