X Factor 2022, ecco la data ufficiale in cui inizierà e le prime parole della conduttrice Francesca Michielin (Di giovedì 14 luglio 2022) La nuova edizione di X Factor sta scaldando i motori per la messa in onda su Sky Uno che avverrà a partire dalla metà di settembre. Il 15, la data scelta per l’esordio del talent show musicale più amato degli ultimi tempi. Lo show è seguitissimo, anche grazie alle personalità scelte per i ruoli di coach: Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico saranno al timone delle quattro squadre che andranno a sfidarsi nel corso della gara. Ma non è tutto. Quest’anno infatti c’è stata anche una piacevole sorpresa alla conduzione. La scelta è ricaduta sulla cantante italiana Francesca Michielin, che con Fedez aveva partecipato all’edizione di Sanremo vinta dai Maneskin e che nel 2012 aveva trionfato proprio ad X Factor. Insomma, la giovane cantante è passata dall’altra parte e inizialmente si ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 luglio 2022) La nuova edizione di Xsta scaldando i motori per la messa in onda su Sky Uno che avverrà a partire dalla metà di settembre. Il 15, lascelta per l’esordio del talent show musicale più amato degli ultimi tempi. Lo show è seguitissimo, anche grazie alle personalità scelte per i ruoli di coach: Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico saranno al timone delle quattro squadre che andranno a sfidarsi nel corsogara. Ma non è tutto. Quest’anno infatti c’è stata anche una piacevole sorpresa alla conduzione. La scelta è ricaduta sulla cantante italiana, che con Fedez aveva partecipato all’edizione di Sanremo vinta dai Maneskin e che nel 2012 aveva trionfato proprio ad X. Insomma, la giovane cantante è passata dall’altra parte e inizialmente si ...

Pubblicità

PakiRispoli : RT @StraNotizie: X Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice - zazoomblog : X Factor 2022 la notizia ufficiale: la data d’inizio dell’amatissimo talent - #Factor #notizia #ufficiale: #d’iniz… - wireditalia : Dalle novità Call my Agent, Il grande gioco, Django, This England al ritorno dei grandi show rinnovati come X Facto… - tvblogit : Sky Uno, #PalinsestiSky 2022/23: la rivoluzione a X Factor e le nuove edizioni di Masterchef, Pechino Express e Que… - tuttopuntotv : X Factor 2022, si conosce finalmente la data di inizio della sedicesima edizione #XFactor #XFactor2022 #XF22 -