UFFICIALE – Mezzoni saluta il Napoli e va in prestito all’Ancona (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ancona ha ufficializzato il prestito dell’esterno del Napoli Francesco Mezzoni. Il giocatore Francesco Mezzoni è pronto per iniziare una nuova avventura ad Ancona. La Società … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ancona ha ufficializzato ildell’esterno delFrancesco. Il giocatore Francescoè pronto per iniziare una nuova avventura ad Ancona. La Società … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

cn1926it : UFFICIALE – #Mezzoni è dell’#Ancona, lascia ancora il #Napoli in prestito - isyourboyrian : RT @CalcioNapoli24: UFFICIALE - Mezzoni lascia ancora Napoli: andrà in prestito all'Ancona -> - CalcioNapoli24 : UFFICIALE - Mezzoni lascia ancora Napoli: andrà in prestito all'Ancona -> - NotiziarioC : UFFICIALE: Ancona, arriva il 2000 Mezzoni dal Napoli - NewsTuttoC : UFFICIALE - Ancona, dal Napoli arriva in prestito Mezzoni -