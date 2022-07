Ucraina: si aggrava il bilancio dell'attacco a Vinnytsia, 8 morti e 8 feriti (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. , (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio delle vittime nell'attacco russo di stamattina a Vinnytsia, città capoluogo dell'omonimo distretto ucraino. Sono 8 morti e 8 feriti le vittime accertate al momento. 25 le auto bruciate. Sul posto son al lavoro 90 soccorritori. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. , (Adnkronos) - Siile vittime nell'russo di stamattina a, città capoluogo'omonimo distretto ucraino. Sono 8e 8le vittime accertate al momento. 25 le auto bruciate. Sul posto son al lavoro 90 soccorritori.

