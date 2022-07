Sonia Bruganelli dice la sua su Ilary Blasi e Francesco Totti: "Che schifo" (Di giovedì 14 luglio 2022) La separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti ha alzato un polverone tale da indurre molti VIP a dire la propria opinione sull’accaduto. Fra questi, spicca il messaggio di Sonia Bruganelli su Instagram. Vediamo di cosa si tratta Ilary Blasi è una delle showgirl più famose ed apprezzate dello spettacolo. La sua immensa fan base si è allargata sempre più nel tempo grazie alla sua partecipazione in molti show di successo. Tra questi, infatti, ricordiamo gli “Eurogames”, “Star in the Star” e “L'isola dei famosi”. Altrettanto celebre, poi, è stato il suo matrimonio con l’ottavo re di Roma, Francesco Totti. Il “Capitano”, come molti sanno, è stato sposato con la bella Ilary dal 19 giugno del 2005. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 luglio 2022) La separazione fraha alzato un polverone tale da indurre molti VIP a dire la propria opinione sull’accaduto. Fra questi, spicca il messaggio disu Instagram. Vediamo di cosa si trattaè una delle showgirl più famose ed apprezzate dello spettacolo. La sua immensa fan base si è allargata sempre più nel tempo grazie alla sua partecipazione in molti show di successo. Tra questi, infatti, ricordiamo gli “Eurogames”, “Star in the Star” e “L'isola dei famosi”. Altrettanto celebre, poi, è stato il suo matrimonio con l’ottavo re di Roma,. Il “Capitano”, come molti sanno, è stato sposato con la belladal 19 giugno del 2005. ...

