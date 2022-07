Soldi sepolti in giardino: la ‘Ndrangheta non è in crisi (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre il Paese sprofonda nella crisi energetica, si brucia nella crisi climatica e si affama nella povertà che dilaga la ‘Ndrangheta non sa più dove mettere i Soldi e decide di sotterrarli in giardino. Pentoloni carichi di denaro sepolti dalla ‘Ndrangheta in giardino Come nelle favole ma questa è una favola nera: le perquisizioni degli uomini della Polizia nell’ambito di una vasta operazione contro la criminalità organizzata nel torinese e in altre parti del paese hanno rivenuto pentoloni carichi di denaro che una volta riportati in superficie hanno svelato un vero e proprio patrimonio di banconote e monete. Il tribunale di Torino ha emesso venti custodie cautelari in carcere, sei arresti domiciliari e due obblighi di dimora, emesse per diversi reati: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre il Paese sprofonda nellaenergetica, si brucia nellaclimatica e si affama nella povertà che dilaga lanon sa più dove mettere ie decide di sotterrarli in. Pentoloni carichi di denarodallainCome nelle favole ma questa è una favola nera: le perquisizioni degli uomini della Polizia nell’ambito di una vasta operazione contro la criminalità organizzata nel torinese e in altre parti del paese hanno rivenuto pentoloni carichi di denaro che una volta riportati in superficie hanno svelato un vero e proprio patrimonio di banconote e monete. Il tribunale di Torino ha emesso venti custodie cautelari in carcere, sei arresti domiciliari e due obblighi di dimora, emesse per diversi reati: ...

