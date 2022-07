Sogei, Quacivi “Ricerca e innovazione per servizi sempre più fruibili” (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sogei è una società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da 46 anni accompagniamo la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese nell'esercizio delle attività informatiche. Lavoriamo per semplificare la vita dei cittadini con l'obiettivo di costruire servizi sempre più fruibili tramite l'innovazione tecnologica, il progresso delle persone e molta Ricerca e sviluppo”. Così Andrea Quacivi, amministratore delegato Sogei intervistato dall'Italpress. “Il nostro campus a Roma si estende per circa 200mila metri quadrati su 7 edifici e abbiamo un data center di oltre 4mila metri quadri. Da settembre tutta la popolazione dipendente vivrà questa isola verde dove pensiero, creatività e innovazione sono ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “è una società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da 46 anni accompagniamo la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese nell'esercizio delle attività informatiche. Lavoriamo per semplificare la vita dei cittadini con l'obiettivo di costruirepiùtramite l'tecnologica, il progresso delle persone e moltae sviluppo”. Così Andrea, amministratore delegatointervistato dall'Italpress. “Il nostro campus a Roma si estende per circa 200mila metri quadrati su 7 edifici e abbiamo un data center di oltre 4mila metri quadri. Da settembre tutta la popolazione dipendente vivrà questa isola verde dove pensiero, creatività esono ...

