(Di giovedì 14 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro, nelle ultime giornate gli uomini distanno facendo recupero muscolare per guadagnare minutaggio nelle gambe. Intervistato a Sky Sport, Alessioallenatore delha trattato vari argomenti: tra cui la cessione probabile di Scamacca e il nuovo ruolo di. Ecco di seguito, le dichiarazioni del mister dei neroverdi: Su Domenico Berardi: “Domenico è il top player di questa squadra, un giocatore da solo non vince, ma da noi fa la differenza, lo dimostra ogni giorno. È un giocatore bravo e come tutti è chiacchierato, convive con questo da anni, vediamo cosa succede, con lui e con tutti i giocatori della rosa”. Su Gianluca Scamacca: “Scamacca fa parte della rosa, sappiamo tutti che potrebbe ...

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo, Dionisi: “Berardi è il nostro top player. Mercato? Vedremo che succederà” - Mediagol : Sassuolo, Dionisi: “Berardi è il nostro top player. Mercato? Vedremo che succederà” - junews24com : Dionisi verso l'esordio con la Juve: «C'è entusiasmo. Potrebbe cambiare qualcosa» - - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: “Sto provando Raspadori punta” - infoitsport : Dionisi dal ritiro del Sassuolo: “Scamacca e Frattesi possono essere ceduti” -

Le parole disu Gianluca Scamacca: "Dall'inizio alla fine della scorsa stagione è cresciuto tantissimo" Alessioparla ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro del. Di seguito le sue parole su Scamacca. "Gianluca è un attaccante con la A maiuscola, deve migliorare e ha margini di ...Ogni anno la stessa storia: nelche prepara la nuova stagione sono tanti i nomi al centro del mercato che potrebbero ... Anche quest'anno non fa eccezione, l'allenatore Alessione è ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, nelle sue dichiarazioni si è soffermato su Giacomo Raspadori, definendolo un giocatore completo ...