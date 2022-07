Panasonic - Nuova fabbrica di batterie in Kansas per rifornire Tesla (Di giovedì 14 luglio 2022) La Panasonic ha scelto De Soto, città dell'area metropolitana di Kansas City, per realizzare una Nuova fabbrica di batterie da fornire, innanzitutto, alla Tesla. Il progetto è previsto mobiliti risorse per 4 miliardi di dollari, anche grazie a 829 milioni di agevolazioni fiscali, e crei fino a 4 mila posti di lavoro. Tesla e non solo. La Nuova fabbrica della Panasonic, destinata ad affiancarsi alla gigafactory del Nevada, non servirà solo la Tesla, anche se la sua produzione dovrebbe essere incentrata sulle tanto attese celle 4680, che, tra l'altro, i giapponesi inizieranno a realizzare già dall'anno prossimo in un loro impianto in madre-patria. Inoltre, il sito del Kansas potrà ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 luglio 2022) Laha scelto De Soto, città dell'area metropolitana diCity, per realizzare unadida fornire, innanzitutto, alla. Il progetto è previsto mobiliti risorse per 4 miliardi di dollari, anche grazie a 829 milioni di agevolazioni fiscali, e crei fino a 4 mila posti di lavoro.e non solo. Ladella, destinata ad affiancarsi alla gigafactory del Nevada, non servirà solo la, anche se la sua produzione dovrebbe essere incentrata sulle tanto attese celle 4680, che, tra l'altro, i giapponesi inizieranno a realizzare già dall'anno prossimo in un loro impianto in madre-patria. Inoltre, il sito delpotrà ...

