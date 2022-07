Napoli Anaune in streaming gratis, guarda il match in diretta (Di giovedì 14 luglio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Napoli Anaune in streaming gratis. Il Napoli di Luciano Spalletti scende in campo per la prima amichevole della stagione. Gli azzurri – attualmente in ritiro a Dimaro – sfideranno i dilettanti dell’Anaune Val di Non, squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Ildi Luciano Spalletti scende in campo per la prima amichevole della stagione. Gli azzurri – attualmente in ritiro a Dimaro – sfideranno i dilettanti dell’Val di Non, squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Calcio e Finanza.

Pubblicità

sscnapoli : ?? ?? ?? | MATCHDAY ?? Live su Facebook! Napoli - Anaune Val di Non | Centro Sportivo Dimaro | 18:00 CEST ??… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Napoli Anaune in streaming gratis, guarda il match in diretta: Se hai cliccato su quest… - MondoNapoli : UFFICIALE - Napoli-Anaune, gli undici titolari di Spalletti per la prima amichevole a Dimaro! -… - 1926_carmine : RT @DomPepeLiberato: @sscnapoli Complimenti agli amici dell'Anaune per aver costruito un'ottima squadra, la formazione del Napoli invece? - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli-Anaune, la prima formazione stagionale scelta da Spalletti -