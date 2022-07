Lo street food orientale arriva in Campania: tra le novità di ispirazione estiva di Barà la pizza con metodo tang-zhong (Di giovedì 14 luglio 2022) Un’estate di novità per il Barà Japanese Fusion Restaurant. Per il business lunch Barà cambia forma e diventa Poke Bowl Bar & Bistrot. Dal lunedì al sabato (escluso martedì, giorno di chiusura) dalle 12,30 alle 14,30 una proposta fresca e veloce per rendere gustosa e elegante la pausa pranzo. Si potrà personalizzare la propria Pokè – con una selezione di pesce e carne wagyu di alta qualità – ma anche degustare dell’ottimo sushi o proposte calde come i bao – i famosi panini al vapore giapponesi – e i katsu-sando, i sandwich tipici dello street food orientale, pasta orientale e dessert, con acqua inclusa nel servizio proprio come in un izakaya, il tipico ristorante giapponese, con un menu che resterà per tutto l’anno, variando gli ingredienti in base alla ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) Un’estate diper ilJapanese Fusion Restaurant. Per il business lunchcambia forma e diventa Poke Bowl Bar & Bistrot. Dal lunedì al sabato (escluso martedì, giorno di chiusura) dalle 12,30 alle 14,30 una proposta fresca e veloce per rendere gustosa e elegante la pausa pranzo. Si potrà personalizzare la propria Pokè – con una selezione di pesce e carne wagyu di alta qualità – ma anche degustare dell’ottimo sushi o proposte calde come i bao – i famosi panini al vapore giapponesi – e i katsu-sando, i sandwich tipici dello, pastae dessert, con acqua inclusa nel servizio proprio come in un izakaya, il tipico ristorante giapponese, con un menu che resterà per tutto l’anno, variando gli ingredienti in base alla ...

