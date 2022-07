Il giudice respinge la richiesta di Amber Heard | no a un nuovo processo per Johnny Depp

(Di giovedì 14 luglio 2022) Undella Virginia ha respinto ladell’attricedi unnella causa per diffamazione contro l’ex marito. I suoi legali avevano chiesto di cassare il verdetto che la obbliga a pagare 10 milioni di dollari alla star del film “Pirati dei Caraibi” ma laPenney Azcarate ha negato l’istanza. Tra le motivazioni delladi unaveva sostenuto che un giurato fosse stato convocato per sbaglio. Ma, ha argomentato il, quel giurato era stato approvato da entrambe le parti prima del verdetto. su Open Leggi anche:vs ...

Pubblicità

novasocialnews : Johnny Depp-Amber Heard, giudice respinge richiesta attrice nuovo processo - BinaryOptionEU : RT 'Un giudice della Virginia ha respinto l'istanza. #Depp #Heard - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Un giudice della Virginia ha respinto l'istanza. #Depp #Heard - infoitcultura : Giudice respinge la richiesta di annullamento del processo di Amber Heard - Piergiulio58 : Johnny Depp-Amber Heard, giudice della Virginia respinge richiesta attrice nuovo processo - -

IlPenney Azcarate, riportano i media americani, non ha trovato motivi per ordinare un nuovo processo. I legali di Heard l'avevano chiesto dopo aver scoperto un errore nella selezione di uno ...Caso Ripple: illa richiesta della SEC di mantenere segreti i documenti di Hinman La SEC ha sostenuto che i documenti dovrebbero essere protetti, in quanto Hinman avrebbe scritto il discorso ...Il giudice ha respinto la richiesta di annullamento del processo avanzata dai legale della Heard, quindi la sentenza rimane invariata.L’attrice dovrà pagare un risarcimento da 10 milioni di dollari per aver diffamato l’ex marito in un articolo apparso sul Washington Post nel 2018.