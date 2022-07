"I nodi sono venuti al pettine". Una Buonamici clamorosa: la stoccata a Draghi e compagni (Di giovedì 14 luglio 2022) Cesara Buonamici senza mezzi termini. La giornalista, ospite di Controcorrente su Rete 4, commenta la crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi. "Secondo me viene messa in discussione l'illusione dell'era tecnica. Noi abbiamo preso un numero uno, una grande personalità che ha ridato credibilità al Paese ma oggi tutti i nodi di questa formula che delega ai tecnici da dieci anni e mette da parte la politica sono venuti al pettine anche con il numero uno". Insomma, anche la conduttrice del Tg5 chiede il voto. D'altronde il gesto del Movimento 5 Stelle sembra per tutti essere dettato da un crollo all'interno dei sondaggi. Crollo che Giuseppe Conte ha pensato di sanare facendo barricate. Risultato? Il premier ha dato le dimissioni: "Dal mio discorso di insediamento in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Cesarasenza mezzi termini. La giornalista, ospite di Controcorrente su Rete 4, commenta la crisi di governo e le dimissioni di Mario. "Secondo me viene messa in discussione l'illusione dell'era tecnica. Noi abbiamo preso un numero uno, una grande personalità che ha ridato credibilità al Paese ma oggi tutti idi questa formula che delega ai tecnici da dieci anni e mette da parte la politicaalanche con il numero uno". Insomma, anche la conduttrice del Tg5 chiede il voto. D'altronde il gesto del Movimento 5 Stelle sembra per tutti essere dettato da un crollo all'interno dei sondaggi. Crollo che Giuseppe Conte ha pensato di sanare facendo barricate. Risultato? Il premier ha dato le dimissioni: "Dal mio discorso di insediamento in ...

Pubblicità

ciclista1231 : RT @Controcorrentv: 'Tutti i nodi di questa formula che delega ai tecnici e mette da parte la politica sono venuti al pettine' Per @Buona… - Controcorrentv : 'Tutti i nodi di questa formula che delega ai tecnici e mette da parte la politica sono venuti al pettine' Per… - SandraM_Tcon0 : RT @iofausto: Draghi se ne va nel più bello , ora vediamo chi rimane con il candelotto di dinamite in mano ..... i nodi al pettine sono die… - Fabopolis : @gadlernertweet Cioè paventare un default italiano regalando soldi che non co sono a chiunque ora viene chiamato “sciogliere i nodi”? - OhWhatFun__ : RT @iofausto: Draghi se ne va nel più bello , ora vediamo chi rimane con il candelotto di dinamite in mano ..... i nodi al pettine sono die… -

Un Conte piccolo piccolo danneggia l'Italia intera ...Alcuni intellettuali come Domenico De Masi hanno avuto la faccia tosta di dire che i 5 Stelle sono ... ma intanto sarebbe bene cominciare a chiarire i veri nodi da sciogliere, non prendere per buone le ... Draghi ha annunciato le dimissioni ai ministri riuniti nel CdM ... eppure è uno dei nodi del problema. La responsabilità del Pd, come degli altri partiti della ... i 5 Stelle si sono astenuti dal voto uscendo dall'Aula di Palazzo Madama che ha comunque approvato il ... Italia Oggi Video: il video del record del Mediterraneo Ecco il video che racconta l'impresa di François Gabart e al suo equipaggio. Che hanno battuto il record di traversata del Mediterraneo in 13 ore 55 minuti e 37 secondi con una velocità media di 33,7 ... Lega Serie A, nuova assemblea il 21 luglio: diversi i temi sul tavolo Nuova assemblea alle viste per la Lega Serie A. È stata convocata infatti per il prossimo 21 luglio una nuova riunione dei club in via Rosellini a Milano, con diversi temi sul tavolo a ... ...Alcuni intellettuali come Domenico De Masi hanno avuto la faccia tosta di dire che i 5 Stelle... ma intanto sarebbe bene cominciare a chiarire i verida sciogliere, non prendere per buone le ...... eppure è uno deidel problema. La responsabilità del Pd, come degli altri partiti della ... i 5 Stelle siastenuti dal voto uscendo dall'Aula di Palazzo Madama che ha comunque approvato il ... I nodi sono venuti al pettine - ItaliaOggi.it Ecco il video che racconta l'impresa di François Gabart e al suo equipaggio. Che hanno battuto il record di traversata del Mediterraneo in 13 ore 55 minuti e 37 secondi con una velocità media di 33,7 ...Nuova assemblea alle viste per la Lega Serie A. È stata convocata infatti per il prossimo 21 luglio una nuova riunione dei club in via Rosellini a Milano, con diversi temi sul tavolo a ...