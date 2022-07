**Governo: fonti, Orlando in Cdm ha chiesto a Draghi ripensamento** (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La scelta delle dimissioni apre ad una situazione molto difficile per il paese con molti dossier aperti. La nostra richiesta è di valutare, previa la debita chiarezza con le forze politiche, se ci sono le condizioni per un ripensamento". Lo avrebbe detto il ministro Orlando in Cdm. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La scelta delle dimissioni apre ad una situazione molto difficile per il paese con molti dossier aperti. La nostra richiesta è di valutare, previa la debita chiarezza con le forze politiche, se ci sono le condizioni per un ripensamento". Lo avrebbe detto il ministroin Cdm.

