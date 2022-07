Gazzetta – Dybala, ora De Laurentiis studia il blitz. Inter, che attesa. E la Roma ci pensa (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 11:04:36 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: Gli azzurri pronti all’offerta: sarebbe la scossa dopo l’addio di Koulibaly. Da Spalletti al presidente, tutti d’accordo per tentare l’assalto. Nerazzurri ancora in stallo, per i giallorossi c’è il problema dell’ingaggio Nicita-Conticello-Cecchini 14 luglio– Milano Dove andrà Dybala? Sembra quasi una lotta tra Napoli, Inter e Roma. Vediamo la situazione. Napoli — Ora il Napoli scende in campo con tutte le proprie forze per convincere Paulo Dybala a scegliere l’azzurro di Napoli e lo stadio di Maradona. E così dopo la telefonata di Luciano Spalletti con l’argentino, ecco l’Intervento del d.s. Cristiano Giuntoli con Jorge Antun, che tutela gli Interessi del ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 11:04:36 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Gli azzurri pronti all’offerta: sarebbe la scossa dopo l’addio di Koulibaly. Da Spalletti al presidente, tutti d’accordo per tentare l’assalto. Nerazzurri ancora in stallo, per i giallorossi c’è il problema dell’ingaggio Nicita-Conticello-Cecchini 14 luglio– Milano Dove andrà? Sembra quasi una lotta tra Napoli,. Vediamo la situazione. Napoli — Ora il Napoli scende in campo con tutte le proprie forze per convincere Pauloa scegliere l’azzurro di Napoli e lo stadio di Maradona. E così dopo la telefonata di Luciano Spalletti con l’argentino, ecco l’vento del d.s. Cristiano Giuntoli con Jorge Antun, che tutela gliessi del ...

