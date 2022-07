È morto il bimbo ricoverato a Catania per batterio, la madre: "Me lo hanno ucciso" (Di giovedì 14 luglio 2022) A causare la scomparsa del piccolo un'infezione da enterococco che ha colpito tutti i suoi organi. Per i genitori l'avrebbe contratta in ospedale e ora chiedono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) A causare la scomparsa del piccolo un'infezione da enterococco che ha colpito tutti i suoi organi. Per i genitori l'avrebbe contratta in ospedale e ora chiedono ...

