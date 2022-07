Dragusin passa dalla Juve al Genoa: le cifre dell’accordo (Di giovedì 14 luglio 2022) «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin». Così il club bianconero ha comunicato questa mattina l’ufficialità del trasferimento del difensore, che approda a Genova Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) «ntus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la societàCricket and Football Club per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei». Così il club bianconero ha comunicato questa mattina l’ufficialità del trasferimento del difensore, che approda a Genova Calcio e Finanza.

