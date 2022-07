CorSport: call tra Napoli e Fenerbahce per Kim, Giuntoli tratta per ridurre la clausola di 20 milioni (Di giovedì 14 luglio 2022) Per il post Koulibaly le strade del Napoli portano a Kim, Acerbi o Cissè. Il Corriere dello Sport scrive che ieri c’è stata una call per tentare di chiudere con il sudcoreano del Fenerbahce. “Ieri è andata in scena una call con il Fenerbahce per affrontare il tema Kim Min-jae, il gigante coreano che piace moltissimo e che può essere liberato con il versamento della clausola rescissoria di 20 milioni inserita nel suo contratto. Il prediletto è lui. Ma in lista resistono Francesco Acerbi della Lazio e Pepe Cissè dell’Olimpiacos, guarda caso compagno della Nazionale senegalese”. Sempre sulla call per Kim, il quotidiano sportivo scrive: “l’obiettivo è ridurre le pretese racchiuse nei 20 milioni della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Per il post Koulibaly le strade delportano a Kim, Acerbi o Cissè. Il Corriere dello Sport scrive che ieri c’è stata unaper tentare di chiudere con il sudcoreano del. “Ieri è andata in scena unacon ilper affrontare il tema Kim Min-jae, il gigante coreano che piace moltissimo e che può essere liberato con il versamento dellarescissoria di 20inserita nel suo contratto. Il prediletto è lui. Ma in lista resistono Francesco Acerbi della Lazio e Pepe Cissè dell’Olimpiacos, guarda caso compagno della Nazionale senegalese”. Sempre sullaper Kim, il quotidiano sportivo scrive: “l’obiettivo èle pretese racchiuse nei 20della ...

