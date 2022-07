Campo stretto spacciato e Centrodestra favorito Ma il centro di Calenda e Di Maio ha la golden share

Pubblicità

omarsivori : Campo stretto spacciato e Centrodestra favoritoMa il centro di Calenda e Di Maio ha la golden share - Max_Morini : @EnricoLetta Non sarà facile in #cinquegiorni recuperare gli errori di strategia di un anno e mezzo. In campo, stre… - riservaprotetta : @EnricoLetta Va bene, ma fuori dalle palle i grillini, nessun campo largo stretto corto o altre idiozie - ArmandoTorregg1 : @gennaromigliore Il più stretto collaboratore di letta del campo largo . ..niente da dire su letta ? - michele101175 : @Ettore_Rosato @CarloCalenda Il campo largo a voi vi sta stretto... -

Italia Oggi

...si prolungherà anche per la settimana successiva (da lunedì 18 a domenica 24) con undi alta ... Le principali azioni previste dal Piano Emergenza Caldo contemplano in primo luogo lo...... se si giudica la guida autonoma come la morte dell'auto in senso). Proprio il 14 luglio ... Ildi applicazione del presente articolo è limitato al territorio della Parte contraente nel ... Il campo largo di Letta è sempre più stretto - ItaliaOggi.it Il padel sempre più protagonista, non solo della stretta cronaca sportiva ma anche di quella rosa: al centro c'è Totti, ma anche il nuovo campo di Candela.Campo stretto (senza M5S) spacciato, Centrodestra favorito ma golden share in mano al centro. E' questo il quadro in estrema sintesi che dipinge per Affaritaliani.it il sondaggista Alessandro Amadori ...