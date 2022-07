Bologna, non solo il Napoli anche il Wolfsburg sulle tracce di Svanberg (Di giovedì 14 luglio 2022) Non solo il Napoli, ma anche il Wolfsburg fa sul serio per Svanberg del Bologna: i tedeschi stanno provando a trovare l’intesa con il Bologna Non solo il Napoli, ma anche il Wolfsburg fa sul serio per Svanberg del Bologna: i tedeschi stanno provando a trovare l’intesa con il Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, non ci sarebbe ancora accordo tra offerta e ingaggio al giocatore. Contatti continui per cercare di limare le richieste da 10 milioni del Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Nonil, mailfa sul serio perdel: i tedeschi stanno provando a trovare l’intesa con ilNonil, mailfa sul serio perdel: i tedeschi stanno provando a trovare l’intesa con il. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, non ci sarebbe ancora accordo tra offerta e ingaggio al giocatore. Contatti continui per cercare di limare le richieste da 10 milioni del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

