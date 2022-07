Bologna, Fenucci: “Arnautovic incedibile, Cambiaso in arrivo a Pinzolo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, intervenuto ad un pranzo con le istituzioni di Pinzolo-Madonna di Campiglio (l’assessore Giuseppe Corradini, Tullio Serafini dell’Apt e l’event manager Nadia Mazzardis), ha fatto il punto sul mercato. “Ribadisco che Arnautovic non si muove da qui – ha detto Fenucci -. Quanto a Ilicic abbiamo Sartori che lo conosce meglio di tutti, non è un’operazione nell’immediato semmai si riuscisse in qualche modo a farla“. In uscita Svanberg, diretto al Wolfsburg: “Mattias sta partendo per le visite mediche in Germania. Operazione complicata perché ha solo un anno di contratto e non voleva rinnovare con noi come avremmo voluto. Abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore e alla fine è un’operazione che lascia soddisfatti sia noi sia il ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Claudio, amministratore delegato del, intervenuto ad un pranzo con le istituzioni di-Madonna di Campiglio (l’assessore Giuseppe Corradini, Tullio Serafini dell’Apt e l’event manager Nadia Mazzardis), ha fatto il punto sul mercato. “Ribadisco chenon si muove da qui – ha detto-. Quanto a Ilicic abbiamo Sartori che lo conosce meglio di tutti, non è un’operazione nell’immediato semmai si riuscisse in qualche modo a farla“. In uscita Svanberg, diretto al Wolfsburg: “Mattias sta partendo per le visite mediche in Germania. Operazione complicata perché ha solo un anno di contratto e non voleva rinnovare con noi come avremmo voluto. Abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore e alla fine è un’operazione che lascia soddisfatti sia noi sia il ...

DiMarzio : #Bologna, le parole dell'ad #Fenucci sulle ultime di #calciomercato rossoblù - sportface2016 : #Bologna, l'ad Claudio #Fenucci: '#Arnautovic incedibile, #Cambiaso è in arrivo a Pinzolo' - infoitsport : Il Bologna chiude due operazioni. Fenucci: 'Cambiaso in arrivo. Svanberg andrà al Wolfsburg' - infoitsport : Bologna, Fenucci conferma: 'Cambiaso in dirittura d'arrivo' - TuttoMercatoWeb : Fenucci chiude le porte per Arnautovic alla Juventus: 'Resta a Bologna, è incedibile' -