Viareggio-Bastia-Viareggio, al via domani: presente l'Arca SGR di Furio Benussi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto pronto per la Viareggio-Bastia-Viareggio main event di un programma di appuntamenti incentrati sulla sostenibilità e sull'economia circolare: la regata partirà domani, giovedì 14 luglio, alle ore 14.00. All'evento sarà presente anche il Maxi 100 Arca SGR insieme al Fast and Furio Sailing Team, impegnati meno di un mese fa nella Rolex Giraglia. Le migliori barche da regata alla Viareggio-Bastia-Viareggio "E' davvero un grande piacere essere nuovamente in regata e al via di una sfida inedita su un percorso che ha una lunga storia e tradizione", ha commentato Furio Benussi, timoniere di Arca SGR. "L'idea di riproporre una regata su ...

