Vaccini:Fvg, già 393 prenotazioni, più richieste altre fasce (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Servizio sanitario regionale ha evidenziato la possibilità di prenotare online tramite la web app ( https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fvaccinazioni - antic ovid19.sanita.fvg.it%... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Servizio sanitario regionale ha evidenziato la possibilità di prenotare online tramite la web app ( https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fvaccinazioni - antic ovid19.sanita.fvg.it%...

Pubblicità

FGuardiella : Vaccini:Fvg, già 393 prenotazioni, più richieste altre fasce - Ansa_Fvg : Vaccini:Fvg, già 393 prenotazioni, più richieste altre fasce. Anticipata agenda,anche in farmacia. Fimmg, pronti in… - Udine_news_ : Vaccini in Fvg: al via le prenotazioni per over 60 e soggetti fragili - - ASUGI27382540 : A Monfalcone da domani pomeriggio il centro vaccini anticovid si sposta presso il Centro Prelievi dell’Ospedale San… - 59LuciaBenedett : RT @AsugiFVG: Vaccini: Riccardi aperte le prenotazioni quarta dose per over 60 ?? -