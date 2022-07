Quarta dose, come farla in base alla Regione: nel Lazio prenotazioni al via da stanotte, in Lombardia hub già in funzione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Piemonte In Piemonte invece si comincia domani, con il via alle pre adesioni per gli ultrasessantenni sul portale www.ilpiemontetivaccina.it. In questo modo si riceverà l'sms con l'appuntamento ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Piemonte In Piemonte invece si comincia domani, con il via alle pre adesioni per gli ultrasessantenni sul portale www.ilpiemontetivaccina.it. In questo modo si riceverà l'sms con l'appuntamento ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - Agenzia_Ansa : Tutte le domande sulla quarta dose del vaccino anti-Covid. Esperti divisi tra il booster subito o il vaccino aggior… - navida79 : @Sarvero4 @DavidPuente ?????????????? vai a farti la quarta dose devi sieri scaduti ?????? - BegalliSabrina : RT @byoblu: Il commento del docente di farmacologia Marco Cosentino su #quartadose e vaccini aggiornati alle nuove varianti: 'Ci vengono pr… -