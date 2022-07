Protezione solare: perché è importante usarla se sei giovane (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’importanza di proteggersi Durante la bella stagione il sole ci regala un bel colorito dorato e la pelle appare più sana e più bella, ma purtroppo la tintarella non è tutta rosa e fiori, anzi. I raggi solari possono infatti danneggiare la nostra pelle, anche in modo importante, dunque è fondamentale proteggersi. Lo spettro solare comprende diversi tipi di raggi differenti per energia e lunghezza d’onda. Quelli in grado di raggiungere la Terra sono i raggi UVA e UVB, responsabili dell’abbronzatura ma anche dei sintomi tipici di quando si prende troppo sole, che includono: arrossamento disidratazione cutanea eritema scottature solari ustioni macchie scure della pelle Il momento dell’insorgenza e la gravità di tali sintomi dipende dal proprio tipo di pelle, dal tempo trascorso al sole e dal momento dell’anno e della giornata in cui ci si espone. Il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’importanza di proteggersi Durante la bella stagione il sole ci regala un bel colorito dorato e la pelle appare più sana e più bella, ma purtroppo la tintarella non è tutta rosa e fiori, anzi. I raggi solari possono infatti danneggiare la nostra pelle, anche in modo, dunque è fondamentale proteggersi. Lo spettrocomprende diversi tipi di raggi differenti per energia e lunghezza d’onda. Quelli in grado di raggiungere la Terra sono i raggi UVA e UVB, responsabili dell’abbronzatura ma anche dei sintomi tipici di quando si prende troppo sole, che includono: arrossamento disidratazione cutanea eritema scottature solari ustioni macchie scure della pelle Il momento dell’insorgenza e la gravità di tali sintomi dipende dal proprio tipo di pelle, dal tempo trascorso al sole e dal momento dell’anno e della giornata in cui ci si espone. Il ...

