Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Il primo gol della preparazione estiva è stato di @ChrisSmalling. Qui ci sono i 5 gol del test di oggi nell’al… - OfficialSSLazio : ? Termina il primo allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo! ?? Il report ?? - ansa_liguria : Primo test della Sampdoria, 9-1 al Castiglione - LaCiaba : RT @sampdoria: ?? | REPORT Primo test per #Giampaolo, nove reti blucerchiate in #SampCastiglione. #PontediLegno2022 ?? #FORZADORIA ????????… - sportli26181512 : Scaroni carica i tifosi: 'Mi aspetto colpi importanti nei prossimi giorni': A margine del primo test stagionale con… -

Sampdoria.it

E' finito 9 - 1 col Castiglione ilstagionale della Sampdoria nel ritiro di Ponte di Legno. Partenza a fatica con i lombardi che militano in Eccellenza che vanno in vantaggio ma poi ovviamente la squadra di Marco Giampaolo ...La squadra nerazzurra, dopo il consueto allenamento mattutino, ha affrontato nel pomeriggio unsui novanta minuti utilizzando i dilettanti dell'US Rovetta come sparring partner. In rete Seck (... Doppio tra tattica e partitelle, mercoledì il primo test E' finito 9-1 col Castiglione il primo test stagionale della Sampdoria nel ritiro di Ponte di Legno. Partenza a fatica con i lombardi che militano in Eccellenza che vanno in vantaggio ma poi ovviament ...Qui Clusone Il brasiliano firma il primo centro in nerazzurro nel secondo test in ritiro, mercoledì 13 luglio 2022. Ancora a segno Boga (doppietta, come Malinovskyi), in rete anche Pasalic. Ilicic, La ...