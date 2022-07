Milano | un uomo precipita dal Palazzo di Giustizia e muore | ipotesi suicidio | indagano i carabinieri

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Unto dal settimo piano deldidied è morto. L’impatto sarebbe avvenuto nel cortile interno. L’di 49 anni aveva con sé un tesserino da avvocato. Come accertato dagli inquirenti, aveva uno studio legale nel Milanese ma non esercitava la professione da otto anni. Il 49enne risulta sospeso a tempo indeterminato dall’Albo per il mancato pagamento delle quote. In una tasca aveva anche un biglietto nel quale annunciava il. Non è ancora chiaro perché si trovasse all’interno del, visto che secondo i primi accertamenti non aveva alcuna udienza. Il suicida avrebbe fatto riferimento in quel biglietto a problemi economici e personali. Ad allertare i soccorsi, alcuni dipendenti che stavano lavorando ...