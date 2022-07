Lino Banfi e la moglie positivi al Covid, ecco me stanno (Di mercoledì 13 luglio 2022) e cosa hanno raccontato dopo aver saputo della positività In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Lino Banfi ha reso nota la sua positività al Covid-19. Insieme a lui, è risultata positiva anche la moglie Lucia Lagrasta, affetta da Alzheimer. Alla domanda su quali sono le loro condizioni di salute, l’attore risponde: “Come stiamo? Per fortuna bene. Io ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto: ‘Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza’. Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) e cosa hanno raccontato dopo aver saputo dellatà In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni,ha reso nota la suatà al-19. Insieme a lui, è risultata positiva anche laLucia Lagrasta, affetta da Alzheimer. Alla domanda su quali sono le loro condizioni di salute, l’attore risponde: “Come stiamo? Per fortuna bene. Io ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a miae mi ha detto: ‘, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza’. Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso ...

