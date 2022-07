L’immunologo Abrignani: «La variante Omicron? Prenderà tutti. Io ho collezionato 3 vaccini e due infezioni» (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’immunologo Sergio Abrignani parla oggi della variante Omicron e della possibilità che alla fine rischi di infettare tutti. In un’intervista rilasciata al Giornale l’ex membro del Comitato Tecnico Scientifico parla del suo caso personale: «Ho collezionato due infezioni e tre vaccini: ho cinque dosi e non quattro. Sono stato colpito da Covid-19 nel marzo dei 2020, poi ho fatto tre vaccini, e a febbraio di quest’anno ho scoperto di avere un picco altissimo di anticorpi indice di un incontro ravvicinato con Omicron da asintomatico». Abrignani suggerisce ai 60enni sani con tre dosi di «fare la quarta dose a distanza di 4-8 mesi dal primo booster o dall’infezione. Non fa male e tira su gli anticorpi». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022)Sergioparla oggi dellae della possibilità che alla fine rischi di infettare. In un’intervista rilasciata al Giornale l’ex membro del Comitato Tecnico Scientifico parla del suo caso personale: «Hoduee tre: ho cinque dosi e non quattro. Sono stato colpito da Covid-19 nel marzo dei 2020, poi ho fatto tre, e a febbraio di quest’anno ho scoperto di avere un picco altissimo di anticorpi indice di un incontro ravvicinato conda asintomatico».suggerisce ai 60enni sani con tre dosi di «fare la quarta dose a distanza di 4-8 mesi dal primo booster o dall’infezione. Non fa male e tira su gli anticorpi». ...

