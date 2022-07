La coppia vip è già scoppiata? Dopo la passione travolgente, l’epilogo shock (Di mercoledì 13 luglio 2022) La coppia vip è già scoppiata Dopo i primi mesi di amore? Dopo essere stati colpiti dalla passione, sembrerebbe essere arrivata la fine. La coppia vip sembrava essere la protagonista indiscussa di quest’estate in quanto le foto dei loro primi incontri hanno rapidamente fatto il giro del web, facendo breccia nel cuore di tutti gli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lavip è già stai primi mesi di amore?essere stati colpiti dalla, sembrerebbe essere arrivata la fine. Lavip sembrava essere la protagonista indiscussa di quest’estate in quanto le foto dei loro primi incontri hanno rapidamente fatto il giro del web, facendo breccia nel cuore di tutti gli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

LoveMi66833922 : @AleSans1 L'unica coppia vip a cui tenevo.....Sandra e Raimondo.? - osservatore69 : @AutriceStefania Con rispetto per coppia citata. I vip anche per un semplice matrimonio tra loro .Dando esclusiva… - Alessan16126672 : RT @samynespoli: @BettaYildiz Certo, quello sì. Il mio discorso voleva essere diverso, più generale...i vip se stanno insieme o no, chissen… - vivinbaro : RT @Ci1812: Con una pandemia in atto, una guerra praticamente fuori casa, il clima completamente impazzito,Conte che squittisce e Roma che… - JustShamandalie : Momento polemichetta ma non capisco lo struggimento quando una coppia di vip storica si molla, perché per quanto vo… -