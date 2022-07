Governo, Berlusconi sfida Conte e avverte Draghi: «Noi pronti ad andare avanti anche senza il M5S» (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Mario Draghi sarà l’ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si può andare avanti anche senza i Cinque Stelle». Parola di Silvio Berlusconi. In un’intervista a La Stampa, il presidente di Forza Italia ha infatti così commentato l’attuale situazione politica. Berlusconi si è detto convinto della solidità del Governo Draghi nonostante le intemperanze in casa grillina. Il Cavaliere ha però sottolineato che «non è possibile che un Governo vada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali». Così Berlusconi in un’intervista alla Stampa Sulla sua richiesta di verifica, aspramente ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Mariosarà l’ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si puòi Cinque Stelle». Parola di Silvio. In un’intervista a La Stampa, il presidente di Forza Italia ha infatti così commentato l’attuale situazione politica.si è detto convinto della solidità delnonostante le intemperanze in casa grillina. Il Cavaliere ha però sottolineato che «non è possibile che unvadase ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali». Cosìin un’intervista alla Stampa Sulla sua richiesta di verifica, aspramente ...

