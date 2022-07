Governo, ancora in corso il Consiglio M5s: si attende la posizione di Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) La linea del Movimento, secondo le prime voci, sarebbe quella di uscire dall'Aula del Senato giovedì, in occasione del voto di fiducia sul dl Aiuti, pur mantenendo la presenza all'interno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) La linea del Movimento, secondo le prime voci, sarebbe quella di uscire dall'Aula del Senato giovedì, in occasione del voto di fiducia sul dl Aiuti, pur mantenendo la presenza all'interno ...

