E’ Antonino Spinalbese l’uomo dei “messaggi compromettenti” a Ilary Blasi?

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’annuncio della separazione trae Francesco Totti, la macchina del gossip è in moto per scovare “l’aitante Perizona Magazine.

Pubblicità

Gli altri nomi - daad Alvaro Vitali, passando per Gigliola Cinguetti - non sono stati ancora confermati. Grande fratello VipSpuntaSpinalbsemandava messaggi "compromettenti" ad Ilary Blasi durante il suo matrimonio con Francesco Totti Questa è la notizia bomba lanciata dal Corriere ...Ilary per sfuggire al gossip è volata in Tanzania coi figli, ma le voci non si placano. Nuove indiscrezioni rivelano perché l'addio non è stato annunciato con un comunicato congiunto e nella separazio ...Sono stati resi noti i termini dell’accordo di separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi. E a proposito dell’uomo ...