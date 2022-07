Drusilla il 19 luglio a “Un’Estate da BelvedeRe” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Continuano gli appuntamenti per “Un’Estate da BelvedeRe” a San Leucio, frazione del Comune di Caserta, dove martedì 19 luglio alle ore 21 arriverà Drusilla Foer (al secolo Gianluca Gori) con lo spettacolo “Eleganzissima Estate”. Per il pubblico un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita di Madame Foer, trascorsa fra Italia, Cuba, America ed Europa. Una vita fatta di incontri e amicizie, sottolineano i promotori dell’evento, “con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital accattivante, in equilibrio tra la musica e le canzoni dal vivo di autori internazionali, capace di svelare con racconti confidenziali e ricordi, i lati più nascosti della madame”. Gli spettatori si trovano quindi coinvolti in un viaggio nella realtà “poco ordinaria di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Continuano gli appuntamenti per “da” a San Leucio, frazione del Comune di Caserta, dove martedì 19alle ore 21 arriveràFoer (al secolo Gianluca Gori) con lo spettacolo “Eleganzissima Estate”. Per il pubblico un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita di Madame Foer, trascorsa fra Italia, Cuba, America ed Europa. Una vita fatta di incontri e amicizie, sottolineano i promotori dell’evento, “con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital accattivante, in equilibrio tra la musica e le canzoni dal vivo di autori internazionali, capace di svelare con racconti confidenziali e ricordi, i lati più nascosti della madame”. Gli spettatori si trovano quindi coinvolti in un viaggio nella realtà “poco ordinaria di ...

