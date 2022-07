Draghi-Conte | ultima mediazione per salvare il governo 5 Stelle verso l' astensione al Senato sul decreto Aiuti

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Che aria tira? Rottura o pace? Contattata telefonicamente, una fonte di prima mano vicinissima a, risponde in modo laconico: “Per ora”. Quindi i 5non voteranno la fiducia alin“ma non usciranno dal”, come conferma la stessa fonte. Intanto si rincorrono le indiscrezioni ed entro sera dovrebbe esserci un incontro a Palazzo Chigi tra il leader dei 5Giuseppee il premier Mario. Segui su affaritaliani.it

In un assolato mercoledì di luglio si giocano le sorti del governo, con la riunione del Consiglio nazionale M5s, alle 8,30, in cui Giuseppedovrebbe tirare le somme per decidere se ...C'è stata una telefonata fra il leader del M5s Giuseppee il premier Mario. Lo si apprende in ambienti del Movimento. Intanto la riunione del Consiglio nazionale del Movimento, interrotta attorno alle 15, è stata aggiornata alle 19.30, a ...(Adnkronos) – “Sento Draghi e vi aggiorno…”. Così ha chiuso il Consiglio nazionale il leader del M5S Giuseppe Conte, dopo 5 ore di riunione che non sono servite a sciogliere il nodo della fiducia doma ...ROMA (ITALPRESS) – Colloquio telefonico tra il premier, Mario Draghi, e il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante la pausa del Consiglio nazionale del Movimento. E’ quanto si apprende da fonti M5s. I ...