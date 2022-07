Dalla prossima stagione gli arbitri spiegheranno le loro decisioni in tv a 90° Minuto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una svolta epocale quella che andrà in onda la prossima stagione. Gli arbitri parleranno dopo le partite in tv a 90° Minuto e si ascolteranno anche i dialoghi tra il direttore di gara e la sala Var. Lo racconta il Messaggero. “Il tutto sarà visibile sulla Rai, durante il programma “90° Minuto”, curato da Alessandro Antinelli e condotto da Marco Lollobrigida, con la partecipazione di Marco Tardelli e Daniele Adani come opinionisti”. “Una volta al mese – per ora si parte con questa cadenza – la Rai potrà posizionare le proprie telecamere nella sala Var di Lissone, per poi a fine partita ascoltare rendere pubblico il parere di uno degli assistenti protagonisti di quel match. Avranno la possibilità di spiegare gli (eventuali) episodi controversi, finiti sotto l’occhio del Var. L’esperimento dovrà essere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una svolta epocale quella che andrà in onda la. Gliparleranno dopo le partite in tv a 90°e si ascolteranno anche i dialoghi tra il direttore di gara e la sala Var. Lo racconta il Messaggero. “Il tutto sarà visibile sulla Rai, durante il programma “90°”, curato da Alessandro Antinelli e condotto da Marco Lollobrigida, con la partecipazione di Marco Tardelli e Daniele Adani come opinionisti”. “Una volta al mese – per ora si parte con questa cadenza – la Rai potrà posizionare le proprie telecamere nella sala Var di Lissone, per poi a fine partita ascoltare rendere pubblico il parere di uno degli assistenti protagonisti di quel match. Avranno la possibilità di spiegare gli (eventuali) episodi controversi, finiti sotto l’occhio del Var. L’esperimento dovrà essere ...

